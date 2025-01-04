В Перми первые строения нового зоопарка получили лицензию

Напомним, в конце 2024 года власти Прикамья подали документы на лицензирование нового зоопарка. Планировалось, что процесс не займёт много времени. В декабре в эксплуатацию на объекте ввели ещё 23 объекта первой очереди комплекса. В их числе вольеры и павильоны, предназначенные для содержания барсов, тундрового волка, бурых медведей, зайцев, кабанов и других животных. Управление капстроительства решило возводить зоопарк в два этапа, чтобы вводить объекты в эксплуатацию поэтапно. Предполагается, что новый комплекс откроется в конце лета 2025 года.