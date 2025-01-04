В Беларуси утвердили порядок формирования себестоимости услуг сотовой связи

Распределяемые и накладные затраты учитываются по методу накопления и распределяются между услугами сотовой связи пропорционально удельному весу. При этом базой для определения удельного веса являются количество абонентов, распределенная численность работников, объемы трафика и выручка по видам услуг, начисленная амортизация и другие показатели. В постановлении приводится также список расходов, которые не включаются в себестоимость услуг сотовой электросвязи. Это оплата дополнительных поощрительных отпусков, вознаграждения по итогам работы за год, суммы недостач и потерь от порчи запасов, штрафы, пени по платежам в бюджет, расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, с чрезвычайными ситуациями, проценты за пользование кредитами и др.