В Беларуси утвердили порядок формирования себестоимости услуг сотовой связи

Документ касается услуг телефонной связи, передачи данных и СМС-сообщений. Действие постановления не распространяется на дополнительные услуги сотовой связи, справочно-информационные услуги, услуги рассылок СМС-сообщений, оказываемые с использованием уникальных кодов идентификации, услуги взаимодействия сетей сотовой подвижной электросвязи (интерконнект).
В состав себестоимости включаются прямые производственные затраты, связанные с оказанием услуг сотовой связи, которые напрямую влияют на себестоимость конкретной услуги или группы услуг. А также распределяемые затраты, связанные с производством нескольких услуг, часть которых включается в себестоимость определенной услуги в порядке, установленном в локальном правовом акте оператора электросвязи по вопросам ценообразования.
Еще один пункт — накладные затраты на реализацию и общехозяйственные затраты, не связанные прямо с производством конкретного вида услуг, но необходимые для обеспечения деятельности оператора электросвязи. К прямым затратам относятся зарплата и взносы на соцстрахование персонала, стоимость услуги доступа к единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G) для оказания услуги передачи данных абонентам, стоимость услуги по пропуску трафика между сетями операторов, плата за использование радиочастотного спектра, стоимость услуги по предоставлению операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту интернета, стоимость услуги по предоставлению доступа к точке обмена национальным трафиком, стоимость карт доступа, используемых для подключения абонента,
Распределяемые и накладные затраты учитываются по методу накопления и распределяются между услугами сотовой связи пропорционально удельному весу. При этом базой для определения удельного веса являются количество абонентов, распределенная численность работников, объемы трафика и выручка по видам услуг, начисленная амортизация и другие показатели. В постановлении приводится также список расходов, которые не включаются в себестоимость услуг сотовой электросвязи. Это оплата дополнительных поощрительных отпусков, вознаграждения по итогам работы за год, суммы недостач и потерь от порчи запасов, штрафы, пени по платежам в бюджет, расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, с чрезвычайными ситуациями, проценты за пользование кредитами и др.
После расчета всех затрат устанавливается плановая себестоимость единицы услуги сотовой связи, которая применяется оператором электросвязи при определении плановой себестоимости услуг, включаемых в тарифный план. Постановление вступает в силу после официального опубликования.