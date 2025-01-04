Соцвыплаты стали больше в Красноярском крае

«Как и прежде, бюджет региона продолжает оставаться социально направленным. Различные виды помощи в крае получает практически каждый второй житель, это более 1,4 млн человек. В целом на финансирование отрасли в 2025 году предусмотрено порядка 63 млрд рублей, из них более 40 млрд рублей — на предоставление мер социальной поддержки», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.
Среди получателей средств:
- семьи с детьми
- ветераны труда
- труженики тыла
- пенсионеры без льготного статуса.
В частности, сумма краевого материнского капитала выросла до 184,9 тысяч рублей (рост на 9 тысяч рублей), а номинал земельного сертификата — до почти 204 тысяч рублей (рост на 9,7 тысяч).
При этом объем ежегодной выплаты на детей-школьников из многодетных семей и учеников, у которых оба родителя — инвалиды, возрос в пять раз.