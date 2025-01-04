Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцвыплаты стали больше в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 4 января, ФедералПресс. Ежемесячные социальные выплаты для разных категорий жителей с нового года выросли на 5% в Красноярском крае, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Как и прежде, бюджет региона продолжает оставаться социально направленным. Различные виды помощи в крае получает практически каждый второй житель, это более 1,4 млн человек. В целом на финансирование отрасли в 2025 году предусмотрено порядка 63 млрд рублей, из них более 40 млрд рублей — на предоставление мер социальной поддержки», — прокомментировала региональный министр социальной политики Ирина Пастухова.

Среди получателей средств:

  • семьи с детьми
  • ветераны труда
  • труженики тыла
  • пенсионеры без льготного статуса.

В частности, сумма краевого материнского капитала выросла до 184,9 тысяч рублей (рост на 9 тысяч рублей), а номинал земельного сертификата — до почти 204 тысяч рублей (рост на 9,7 тысяч).

При этом объем ежегодной выплаты на детей-школьников из многодетных семей и учеников, у которых оба родителя — инвалиды, возрос в пять раз.

права человека