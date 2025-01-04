В ПМР остановили работу хлебокомбината из-за прекращения поставок газа

Ранее российская компания «Газпром» сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, «Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.