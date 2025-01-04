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В ПМР остановили работу хлебокомбината из-за прекращения поставок газа

Хлебокомбинат в Рыбнице в ПМР остановил работу после прекращения поставок газа.

Источник: РИА "Новости"

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Хлебокомбинат в городе Рыбница в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приостановил работу после прекращения поставок газа в Приднестровье, сообщил директор комбината Владимир Сычёв в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Ранее российская компания «Газпром» сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, «Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.

«Процесс выпечки полностью остановлен, электропечей на предприятии нет. Были бы возможности, мы бы купили электропечи. Просто на заводе нет таких денег».

сказал Сычёв в эфире телеканала

По словам директора, на хлебокомбинате 64 работника, но сейчас работают только водители, кладовщики и охранники. Другие сотрудники пока отдыхают, а выплачивать зарплату будут в размере двух третей.

До энергокризиса Рыбницкий хлебокомбинат выпекал около 2 тонн хлеба в сутки для самой Рыбницы, а также Каменки и Дубоссар. Отправляли хлеб и булочки в школы, детсады, воинские части. Сейчас хлеб привозят из Тирасполя.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

энергетика