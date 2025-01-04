В ПМР остановили работу хлебокомбината из-за прекращения поставок газа

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Хлебокомбинат в городе Рыбница в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приостановил работу после прекращения поставок газа в Приднестровье, сообщил директор комбината Владимир Сычёв в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
Ранее российская компания «Газпром» сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, «Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.
«Процесс выпечки полностью остановлен, электропечей на предприятии нет. Были бы возможности, мы бы купили электропечи. Просто на заводе нет таких денег».
По словам директора, на хлебокомбинате 64 работника, но сейчас работают только водители, кладовщики и охранники. Другие сотрудники пока отдыхают, а выплачивать зарплату будут в размере двух третей.
До энергокризиса Рыбницкий хлебокомбинат выпекал около 2 тонн хлеба в сутки для самой Рыбницы, а также Каменки и Дубоссар. Отправляли хлеб и булочки в школы, детсады, воинские части. Сейчас хлеб привозят из Тирасполя.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.