Нацбанк дал курс евро и курс доллара на 5 января 2025 года

В Национальном банке назвали курсы валют на 5 января 2025 года, воскресенье. Так, курсы основных валют не корректировались в сравнении с валютными значениями, установленными в начале года.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 5 января, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4735 белорусского рубля, 1 евро — 3,6246 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3488белорусского рубля.
В сравнении со значениями валют, которые были определены на вторник, 31 декабря 2024 года, среду, 1 января 2025 года, четверг, 2 января, пятницу, 3 января, и субботу, 4 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.
Тем временем минчанка заплатила за тайный обряд гадалки 59 тысяч рублей и пошла в милицию.