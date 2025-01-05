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Нацбанк дал курс евро и курс доллара на 5 января 2025 года

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 5 января, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке назвали курсы валют на 5 января 2025 года, воскресенье. Так, курсы основных валют не корректировались в сравнении с валютными значениями, установленными в начале года.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 5 января, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4735 белорусского рубля, 1 евро — 3,6246 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3488белорусского рубля.

В сравнении со значениями валют, которые были определены на вторник, 31 декабря 2024 года, среду, 1 января 2025 года, четверг, 2 января, пятницу, 3 января, и субботу, 4 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.

Тем временем минчанка заплатила за тайный обряд гадалки 59 тысяч рублей и пошла в милицию.