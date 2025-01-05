Тарифы на эвакуацию автомобилей в Ростове 2025: как изменилась оплата

Теперь за час на штрафстоянке с владельцев мототранспорта категории А будут требовать по 12 рублей 67 копеек. Те, кто управляют транспортом категории B и D массой до 3,5 тонны придется платить 25 рублей 49 копеек за каждые 60 минут. За автобусы и грузовики категорий С и Е массой более 3,5 тонны придется раскошелиться на 50 рублей 97 копеек в час. Дороже всего обойдется хранение на спецстоянке негабаритного транспорта — 76 рублей 24 копейки за час.