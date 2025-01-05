Вырастут ли зарплаты казахстанцев в 2025 году

В трудовых договорах некоторых казахстанцев работодатели могут прописать сразу «чистую» зарплату, то есть после удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) и взносов. В этом случае им платят оговоренную сумму, несмотря на изменение размеров обязательных платежей.
Но большинству наемных работников устанавливают «грязную» зарплату. А на свои счета они получают другую сумму — оставшуюся после удержания ИПН и обязательных взносов.
При этом налог рассчитывают с применением стандартного вычета, исчисленного в месячных расчетных показателях (МРП). МРП в 2025 году между тем увеличился на 6,5%, до 3 932 тенге.
Из-за этого в свою очередь уменьшится размер ИПН и немного увеличится зарплата. Рассмотрим подробнее, как она рассчитывается.
Какие взносы удерживаются из зарплаты
Если работник не освобожден от их уплаты, из его заработной платы в первую очередь удерживаются обязательный пенсионный взнос (ОПВ) в размере 10%, а также взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) в размере 2%. Они рассчитываются от всей суммы зарплаты.
Максимальный размер зарплаты, с которой удерживается ОПВ, равен 50 минимальных заработных плат (МЗП) в месяц. Так как МЗП в 2025 году осталась на уровне 85 000 тенге, эта сумма составляет 4,25 млн тенге.
Максимальная зарплата для удержания ВОСМС равна 10 МЗП, или 850 000 тенге. Напомним, что и для этого взноса порог также хотят увеличить до 50 МЗП.
Как из зарплаты удерживается налог
Из окладов казахстанцев, помимо вышеперечисленных взносов, также удерживается индивидуальный подоходный налог в размере 10%. Но налогообложению, в отличие от взносов, подлежит не вся зарплата.
Прежде чем считать налог, к общей сумме обычно применяются различные вычеты и корректировки. Если работник не является пенсионером, лицом с инвалидностью и не входит в другие льготные категории населения, то в первую очередь из нее вычитаются взносы, а также стандартный вычет в размере 14 МРП.
В 2024 году эта сумма составляла 51 688 тенге, а в 2025 году она будет равна 55 048 тенге. Рассмотрим, как повлияет эта разница на зарплаты казахстанцев.
Пример расчета № 1
Для первого примера возьмем оклад 300 000 тенге. Обязательный пенсионный взнос, удержанный с него, будет равен 30 000 тенге, а взнос на ОСМС — 6 000 тенге.
В прошлом году, налогооблагаемая часть зарплаты такого размера составляла 212 312 тенге (300 000 — 30 000 — 6 000 — 51 688 тенге), а ИПН — 21 231,2 тенге соответственно. «На руки» работник с такой зарплатой получал 242 768,8 тенге.
А в 2025 году из-за роста стандартного вычета налогооблагаемая часть зарплаты немного уменьшилась — до 208 952 тенге (300 000 — 30 000 — 6 000 — 55 048). То есть ИПН соответственно составил 20 895,2 тенге. «Чистая» зарплата при таком раскладе должна немного подрасти — до 243 104,8 тенге.
Пример расчета № 2
Для второго примера возьмем минимальную зарплату, которую в 2025 году оставили в размере 85 000 тенге. Эта сумма была меньше 25 МРП и в 2024 году (92 300 тенге), и в 2025 (98 300 тенге). Поэтому, согласно 353 статье Налогового кодекса, налогооблагаемый доход уменьшается еще на 90%.
Обязательный пенсионный взнос, вычитаемый из такого оклада, равен 8 500 тенге, а на ОСМС — 1 700 тенге.
В 2024 году зарплата за минусом взносов и стандартного вычета (85 000 — 8 500 — 1 700 — 51 688 тенге), уменьшенная на 90%, составляла 2 311,2 тенге, а ИПН — всего 231,1 тенге. Заработная плата «на руки» в’результате была равна 74 568,9 тенге.
В 2025 году облагаемая налогом сумма (85 000 — 8 500 — 1 700 — 55 048), также уменьшенная на 90%, и ИПН в связи с ростом стандартного вычета составят 1 975,2 тенге и 197,5 тенге. Соответственно, в наступившем году совсем немного увеличится «чистая» зарплата работника с таким окладом — до 74 602,5 тенге.
Таким образом, зарплаты некоторых казахстанцев могут немного увеличиться в связи с ростом стандартного вычета, исчисленного в месячных расчетных показателях.
Напомним, что его планируют увеличить более чем в два раза. В результате налоги, удерживаемые с зарплат, могут уменьшиться еще больше, а «чистые» доходы соответственно вырасти.