Вырастут ли зарплаты казахстанцев в 2025 году

Прежде чем считать налог, к общей сумме обычно применяются различные вычеты и корректировки. Если работник не является пенсионером, лицом с инвалидностью и не входит в другие льготные категории населения, то в первую очередь из нее вычитаются взносы, а также стандартный вычет в размере 14 МРП.