Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане

пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличилось со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение 4 и более ребенка — с 232 596 до 247 716 тенге;пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличилось для семей с 4 детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми — со 147 680 до 157 280 тенге;пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличилось с 95 496 до 101 702 тенге, II группы — с 76 397 до 81 362 тенге, III группы — с 52 089 до 55 474 тенге.