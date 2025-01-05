Кредитные истории белорусов станут более подробными

Есть в документе и нормы против мошенников. С 5 января банк или другой пользователь кредитной истории сможет узнавать, что запрос в базу данных приходил от другой такой организации. Это нужно, чтобы выявлять случаи, когда люди под влиянием мошенников пытаются получить кредиты сразу в нескольких банках.