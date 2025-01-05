Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кредитные истории белорусов станут более подробными

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов меняется с 5 января, следует из ранее принятого постановления правления Национального банка Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Одно из главных новшеств в том, что в кредитную историю теперь будут включать данные о рассрочках и отсрочках, которые физлицо получало при покупке различных товаров. Кроме того, там укажут, брал ли человек кредитные средства на рефинансирование других кредитов.

Также два раза в год в Нацбанке граждане могут бесплатно получать кредитные отчеты, но на бумажном носителе — не более одного раза.

Есть в документе и нормы против мошенников. С 5 января банк или другой пользователь кредитной истории сможет узнавать, что запрос в базу данных приходил от другой такой организации. Это нужно, чтобы выявлять случаи, когда люди под влиянием мошенников пытаются получить кредиты сразу в нескольких банках.

Постановление Нацбанка о кредитных историях было утверждено в развитие поправок в законодательство. Они были приняты Палатой представителей в феврале 2024 года, одобрены Советом Республики в марте прошлого года и подписаны президентом в апреле.

экономика