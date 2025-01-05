«АвтоСпецЦентр»: в России в 2025 году цены на автомобили вырастут на 15%

Начало 2025 года ознаменуется для авторынка России повышением утилизационного сбора, усилением неопределенности вокруг рубля и падением продаж. Сколько будут стоить машины в новом году и ждать ли понижения цен — в материале «Газеты.Ru».
В 2025 году, по прогнозам агентства «Автостат», продажи на отечественном авторынке упадут на 20%.
«В базовом сценарии продажи новых автомобилей снизятся на 10% до 1,43 млн штук. Однако под влиянием негативных обстоятельств рынок может сократиться и до 1,27 млн единиц (-20%), а под влиянием позитивных факторов — повторить результат 2024 года (1,59 млн шт.)», — сообщили аналитики.
По словам экспертов, продажи автомобилей в России в 2025 году не будут показывать ощутимого роста на протяжении шести месяцев.
«Перспективы российского авторынка на предстоящий год выглядят менее радужными, чем хотелось бы. Первые шесть месяцев не принесут значительного роста. Уже ясно, что I квартал 2025 года окажется слабее того же периода 2024 года», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
Эксперт ожидает, что продажи за весь 2025 год составят от 1,3 млн до 1,4 млн единиц. В 2024 году было продано примерно 1,7 млн машин.
Что будет с ценами.
С 1 января 2025 года в России утилизационный сбор на автомобили вырос на 10−20%. Это приведет к значительному повышению цен на импортируемые машины, говорят эксперты.
Кроме того, на стоимость автомобилей окажет влияние высокая учетная ставка Центробанка и девальвация рубля. Так, в ноябре 2024-го официальный курс доллара превысил 100 ₽ впервые с 10 октября 2023 года. По прогнозам аналитиков, на которых ссылается ТАСС, рубль продолжит оставаться под серьезным давлением и в 2025 году.
«В 2025 году новые поставки автомобилей будут уже по новому курсу, что приведет к росту цен», — заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
Он добавил, что основными причинами роста цен в 2025 году можно считать повышение утильсбора, ослабление курса рубля и дорогое финансирование бизнеса.
Также Центробанк увеличил ключевую ставку до 21%, что усложнило ситуацию с автокредитами в стране. Эксперты отрасли прогнозируют снижение спроса на новые автомобили в России на 10−20% в 2025 году.
«Россиянам стоит готовиться к тому, что покупка новой машины в кредит будет уже не таким простым мероприятием, как это было в 2024 году. Требования банков к заемщикам выросли вместе со ставками», — предупредили в «Авилоне».
Значительное подорожание автомобилей, которое наблюдалось в 2024 году, продолжится и в этом году, рассказали «Газете.Ru» специалисты.
«В 2025 году рост цен на автомобили продолжится. Средневзвешенная стоимость новых автомобилей в 2024 году увеличилась на 11%. Этот рост нельзя считать финальным, так как производители растянули подорожание во времени, чтобы избежать снижения продаж в декабре. С начала года ожидается дополнительное повышение цен в среднем на 3%», — заявил Тюктеев.
В «АвтоСпецЦентре» тем временем спрогнозировали, что ~рост цен на автомобили в 2025 году составит 15%.~Аналитики «Автостата» подчеркнули, что точный прогноз пока сделать сложно из-за неопределенности вокруг рубля.
«Цены будут расти. Думаю, что подорожание составит 10%. Все зависит от курса рубля, поскольку автомобиль имеет очень большую валютную составляющую. Поэтому если курс будет в районе 100 рублей, то рост цен составит 10%. Если же окажется на уровне 120 рублей, то подорожание будет уже на 30%», — предупредил гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) также заявили о подорожании автомобилей на 10%.
«В 2025 году авторынок увидит снижение в базовом прогнозе. На это повлияет несколько факторов. Рост цен новых и автомобилей с пробегом уже ожидается в первые месяцы от 10%. На это повлияет и увеличение утильсбора, рост инфляции, ослабление рубля, а особенно — ужесточение автокредитования и рост ключевой ставки», — заявили «Газете.Ru». в пресс-службе ассоциации.
Подорожают ли отечественные автомобили.
Подорожание коснется и автомобилей отечественных производителей. Например, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил «Известиям», что цены на Lada в 2025 году вырастут.
"Цены, конечно же, будут меняться и индексироваться на инфляцию.
Поэтому мы постараемся, чтобы индексация цен в следующем году в целом по модельному ряду была чуть ниже, чем инфляция. Индексация цен на величину ниже инфляции с экономической точки зрения является фактическим снижением цен", — пояснил он.
Представители компании УАЗ в разговоре с «Газетой.Ru» отказались дать прогноз о повышении цен на модельный ряд, однако напомнили, что на фоне роста ключевой ставки ЦБ подскочит и стоимость автокредитов. Тем не менее бренд продолжит придерживаться своих производственных планов.
Скидок не будет.
На вопрос о том, стоит ли ждать в 2025 году снижения цен на автомобили или больших скидок, большинство экспертов ответили отрицательно.
«Снижение цен можно ждать лишь в случае, если курс вернется на уровень 90 рублей и если больше не будут поднимать утильсбор. Однако ценники до сих пор не отыграли “утиль” с октября.
Если честно, надежды на то, что цены будут ниже, нет никакой. Также не стоит ждать больших скидок от дилеров. На фоне снижения продаж они просто будут меньше завозить машин«, — заявил гендиректор “Автостата” Целиков.
В РОАД тем временем посоветовали россиянам не откладывать покупку автомобиля.
«На сегодняшний день ситуация такова, что цена автомобиля сегодня лучше цены завтра. Конечно, программы государственной поддержки льготного автокредитования смогут помочь в этот период, поэтому надеемся на своевременные решения правительства о поддержке отрасли», — заявили в ассоциации.