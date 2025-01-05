«АвтоСпецЦентр»: в России в 2025 году цены на автомобили вырастут на 15%

«В 2025 году рост цен на автомобили продолжится. Средневзвешенная стоимость новых автомобилей в 2024 году увеличилась на 11%. Этот рост нельзя считать финальным, так как производители растянули подорожание во времени, чтобы избежать снижения продаж в декабре. С начала года ожидается дополнительное повышение цен в среднем на 3%», — заявил Тюктеев.