Размеры пенсий и пособий повышены в Казахстане

Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата — 45 578 тенге, солидарная пенсия — 111 278 тенге. С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличилась до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составила — 50 851 тенге, солидарная — 120 737 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.