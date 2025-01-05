Белорусы стали брать больше потребительских кредитов

Если сравнивать сумму с показателями на 1 января 2024 года, то рост составил около 5 млрд. Пока что кредиты на недвижимость (в подавляющем большинстве — на жилье) превышают сумму, которая взята на потребительские цели: 15,8 млрд и 9,6 млрд рублей, соответственно.
Однако масса взятых потребительских кредитов растет быстрее. Кредиты на недвижимость выросли на 16,8% (с 1 января до 1 декабря 2024 года), а потребительские — на 38,8%.
Если учитывать не накопленную задолженность, а именно суммы, выданные в прошлом году, то здесь потребительские кредиты существенно больше «квартирных». По первой категории январе-ноябре выдано около 11,4 млрд, а по второй — чуть более 3,5 млрд.
Это происходит на фоне развития программы кредитов с низкой ставкой на отечественные товары. В прошлом году правительство расширяло список товаров, которые можно покупать с помощью этих кредитов.
Максимальный срок кредита — 3 года, а ставка — 4% годовых. Лимит кредитной линии, в зависимости от случая — 300 или 500 базовых величин (12,6 тыс. и 21 тыс. рублей).
Просроченная задолженность по кредитам в целом выросла более чем на 13%. Сумма на 1 декабря 2024 года составила почти 300 млн рублей. Сумма общего кредитного долга (и физлиц, и компаний) на эту дату была равна 83,7 млрд рублей. На начало прошлого года она была немногим менее 73 млрд.