Белорусы стали брать больше потребительских кредитов

Просроченная задолженность по кредитам в целом выросла более чем на 13%. Сумма на 1 декабря 2024 года составила почти 300 млн рублей. Сумма общего кредитного долга (и физлиц, и компаний) на эту дату была равна 83,7 млрд рублей. На начало прошлого года она была немногим менее 73 млрд.