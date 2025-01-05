Казахстан увеличит расходы на социально-трудовую сферу в 2025 году

Из республиканской казны выделят 6 триллионов 108 миллиардов тенге (11,6 миллиардов долларов). Что на 748,7 миллиардов тенге (1,4 миллиарда долларов) больше, чем в 2024-м.
Из этой суммы 97,9% или 5 триллионов 982 миллиарда тенге (11,4 миллиардов долларов) будет направлено на социальные выплаты. Из них:
4,2 триллиона тенге (8,1 миллиарда долларов) — на пенсионные выплаты;
1,7 триллиона тенге (3,3 миллиарда долларов) — на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 миллиона человек.
В Минтруда и соцзащиты отметили, что в 2024 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5,2 триллиона тенге (10 миллиардов долларов) для 4,5 миллионов человек, в том числе для 2,4 миллионов пенсионеров и 2,1 миллионов получателей государственных пособий.