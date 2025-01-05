Казахстан увеличит расходы на социально-трудовую сферу в 2025 году

В Минтруда и соцзащиты отметили, что в 2024 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5,2 триллиона тенге (10 миллиардов долларов) для 4,5 миллионов человек, в том числе для 2,4 миллионов пенсионеров и 2,1 миллионов получателей государственных пособий.