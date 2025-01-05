Курс тенге ослаб на 2,5%: заявление Нацбанка по валютному рынку в декабре

«Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов, или порядка 43 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты».