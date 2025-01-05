В декабре Нацбанк провел валютные интервенции на $307,6 млн

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 750 до 850 млн долларов. Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Нацбанк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется.