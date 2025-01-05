В декабре Нацбанк провел валютные интервенции на $307,6 млн

«Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов, или порядка 43 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты», — указывается в сообщении.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 750 до 850 млн долларов. Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Нацбанк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется.
«На внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении. Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов», — сообщили в пресс-службе.
В Нацбанке добавили, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.