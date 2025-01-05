Угольщики Хабаровского края достигли глубины в 400 метров

Одно из крупнейших в Хабаровском крае предприятий «Ургалуголь» в 2024 году добыло больше 10,34 миллионов тонн угля, перевыполнив план и увеличив показатели почти на 10%. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для сравнения — в 2023 году в регионе было добыто 9,5 миллиона тонн угля.