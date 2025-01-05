Угольщики Хабаровского края достигли глубины в 400 метров

Одно из крупнейших в Хабаровском крае предприятий «Ургалуголь» в 2024 году добыло больше 10,34 миллионов тонн угля, перевыполнив план и увеличив показатели почти на 10%. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для сравнения — в 2023 году в регионе было добыто 9,5 миллиона тонн угля.
По информации пресс-службы министерства энергетики субъекта, серьезный вклад в общее дело внесли разрезы «Правобережный» и «Буреинский», набравшие впечатляющие темпы добычи черного золота. Увеличение также связано с модернизацией производства, обновлением парка спецтехники, реконструкцией подъездных железнодорожных путей и расширением их провозной способности.
— Кроме того, в 2024 году дальневосточные шахтеры впервые в истории подземной разработки Ургальского каменноугольного месторождения забоем осевого вентиляционного штрека пласта В-26 достигли глубины 400 метров, — рассказал министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.
Отметим, что угольная отрасль в регионе представлена единственным предприятием — АО «Ургалуголь». Компания является градообразующей в Верхнебуреинском районе и крупнейшим налогоплательщиком в бюджетную систему края. На территории муниципалитета предприятие реализует комплекс социальных проектов в области здравоохранения, образования, культуры, благоустройства общественных пространств и трудовой занятости молодёжи.