О ситуации с курсом тенге рассказали в Нацбанке

Как сообщается на сайте Нацбанка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже в декабре снизился с 262 до 254 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов США.
"Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов США. Доля продаж из Нацфонда составила 17% от общего объема торгов, это порядка 43 млн долларов США в день.
При проведении операций со средствами Нацфонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в бюджет в январе 2025 года ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 750 до 850 млн долларов США.
Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Нацбанк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года тоже не планируется, проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.
В регуляторе подчеркивают, что в целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Нацбанк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов США.
"В рамках принципа транспарентности Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", — заключили в Нацбанке.