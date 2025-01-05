О ситуации с курсом тенге рассказали в Нацбанке

Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Нацбанк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года тоже не планируется, проинформировали в ведомстве.