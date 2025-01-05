$43 млн в день продавал Нацбанк Казахстана на бирже в декабре 2024 года

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. 43 миллиона долларов в день продавал Нацбанк Казахстана на Казахстанской фондовой бирже в декабре 2024-го. Всего было продано 900 миллионов долларов из Национального фонда. Цель продаж — обеспечение трансфертов в республиканский бюджет.