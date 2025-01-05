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$43 млн в день продавал Нацбанк Казахстана на бирже в декабре 2024 года

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. 43 миллиона долларов в день продавал Нацбанк Казахстана на Казахстанской фондовой бирже в декабре 2024-го. Всего было продано 900 миллионов долларов из Национального фонда. Цель продаж — обеспечение трансфертов в республиканский бюджет.

Источник: Sputnik.kz

«При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты».

отметили в Нацбанке.

Рассказали в Нацбанке и о курсе национальной валюты.

«По итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов».

сообщил Национальный регулятор.

В январе 2025-го Нацбанк намерен продать от 750 до 850 миллионов долларов. Это по предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет.

В декабре Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 миллионов долларов.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки, отметили в Национальном банке.

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