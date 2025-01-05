В компании «СпецТрансСтрой» произошла смена генерального директора

С 27 декабря 2024 года генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное строительство» назначен Александр Ельцов. Информация об этом была опубликована на портале Rusprofile.
Бывший руководитель компании Сергей Арапов, который оказался под следствием, больше не имеет полномочий действовать от имени организации.
Напомним, что он занимал пост гендиректора «СпецТрансСтроя» с 11 августа 2021 года и сейчас обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, а также в хищении 43 миллионов рублей при реконструкции лабораторного корпуса центра вирусологии «Вектор». Кроме того, он подозревается в присвоении почти 90 миллионов рублей в ходе строительства водопровода в Татарске. Указанные средства были похищены через завышение цен на оборудование. Арапов будет находиться под стражей до 2 февраля.
Новый генеральный директор «СпецТрансСтроя» Александр Ельцов с 4 января 2003 года занимал должность директора производственной компании «Союз», которая была ликвидирована в 2012 году.