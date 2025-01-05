В компании «СпецТрансСтрой» произошла смена генерального директора

Напомним, что он занимал пост гендиректора «СпецТрансСтроя» с 11 августа 2021 года и сейчас обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, а также в хищении 43 миллионов рублей при реконструкции лабораторного корпуса центра вирусологии «Вектор». Кроме того, он подозревается в присвоении почти 90 миллионов рублей в ходе строительства водопровода в Татарске. Указанные средства были похищены через завышение цен на оборудование. Арапов будет находиться под стражей до 2 февраля.