Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Energocom ожидает снижение потребления электроэнергии в конце уик-енда

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Потребности в электроснабжении для правобережной части Молдовы на воскресенье будет обеспечено полностью, потребление сократится, сообщили в госпредприятии Energocom.

Источник: Sputnik.md

«В воскресенье, 5 января, общее потребление электроэнергии на правом берегу Днестра ожидается на 7−8% ниже, чем в предыдущий день, субботу, 4 января».

отметили в компании.

Таким образом, правому берегу потребуется меньше импортной электроэнергии.

В Energocom также уточнили, что компания зарезервировала мощности на границе с Румынией для покупки законтрактованной или обменной электроэнергии, необходимой особенно в часы пик.

Таким образом, на 5 января потребление электроэнергии будет покрываться за счет централизованных тепловых станций в Кишиневе и Бельцах, местных возобновляемых источников энергии и импортируемой энергии.

Утром 1 января в ПАО «Газпром» заявили о том, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с завершением срока действия соглашения о транспортировке газа с НАК «Нафтогаз Украины», подписанного 30 декабря 2019 года.

После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.

В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.

энергетика
экономика