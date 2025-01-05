Energocom ожидает снижение потребления электроэнергии в конце уик-енда

«В воскресенье, 5 января, общее потребление электроэнергии на правом берегу Днестра ожидается на 7−8% ниже, чем в предыдущий день, субботу, 4 января».
Таким образом, правому берегу потребуется меньше импортной электроэнергии.
В Energocom также уточнили, что компания зарезервировала мощности на границе с Румынией для покупки законтрактованной или обменной электроэнергии, необходимой особенно в часы пик.
Таким образом, на 5 января потребление электроэнергии будет покрываться за счет централизованных тепловых станций в Кишиневе и Бельцах, местных возобновляемых источников энергии и импортируемой энергии.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.