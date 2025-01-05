Смольный выделил 3,7 млрд рублей на оздоровительную кампанию детей

На одной из заключительных встреч правительства Петербурга в прошлом году рассматривались планы по организации детского летнего отдыха. Как сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале, на эти нужды выделено 3,7 миллиарда рублей из городского бюджета.