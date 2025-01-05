Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смольный выделил 3,7 млрд рублей на оздоровительную кампанию детей

Кроме того, были введены дополнительные меры социальной поддержки.

Источник: Freepik

На одной из заключительных встреч правительства Петербурга в прошлом году рассматривались планы по организации детского летнего отдыха. Как сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале, на эти нужды выделено 3,7 миллиарда рублей из городского бюджета.

Более 160 тысяч детей получат возможность провести лето по льготным путёвкам в 2025 году. Размер сертификата для частичной оплаты путёвки увеличен до 25 тысяч рублей.

Кроме того, были введены дополнительные меры социальной поддержки: теперь все дети с особыми потребностями смогут отдыхать в летних лагерях абсолютно бесплатно.