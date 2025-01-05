В Самарской области все страховые пенсии вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года по всей России, в том числе в Самарской области, все страховые пенсии, как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, вырастут на 7,3%. А в феврале пенсии дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024-го. Об этом сообщили в минтруде РФ.
«Сейчас уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, и после этого будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. То есть в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.
Также с 2025 года автоматически возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров. Подавать какие-либо заявления или лично обращаться в соцфонд не нужно.