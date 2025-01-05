В Самарской области все страховые пенсии вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года по всей России, в том числе в Самарской области, все страховые пенсии, как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, вырастут на 7,3%. А в феврале пенсии дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024-го. Об этом сообщили в минтруде РФ.