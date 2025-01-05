700 тыс. волгоградцам увеличили страховые пенсии на 7,3%

Одним из ключевых аспектов индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Их пенсии были увеличены с учетом всех предыдущих индексаций. Теперь средний размер пенсии по старости для трудоустроенных граждан вырос почти на 1,7 тыс. рублей и составляет около 20,9 тыс. рублей. После завершения трудовой деятельности эти пенсионеры получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. В целом, январское повышение пенсий охватило более 700 тысяч человек в регионе.