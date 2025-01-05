700 тыс. волгоградцам увеличили страховые пенсии на 7,3%

С начала января 2025 года страховые пенсии жителей Волгоградской области проиндексированы на 7,3%.
В результате этого средний размер пенсии по старости вырос на 1,9 тыс. рублей, достигнув отметки около 24,5 тыс. рублей. Повышение затронуло также страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Одним из ключевых аспектов индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Их пенсии были увеличены с учетом всех предыдущих индексаций. Теперь средний размер пенсии по старости для трудоустроенных граждан вырос почти на 1,7 тыс. рублей и составляет около 20,9 тыс. рублей. После завершения трудовой деятельности эти пенсионеры получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. В целом, январское повышение пенсий охватило более 700 тысяч человек в регионе.
В Волгоградском отделение СФР пояснили: в рамках индексации также увеличилась стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированная выплата к страховой пенсии. Стоимость одного ИПК теперь составляет 142,76 рубля (ранее — 133,05 рубля), а фиксированная выплата выросла с 8 134,88 рубля до 8 728,73 рубля.
Из-за зимних праздников многие пенсионеры получили январскую пенсию заранее. Это касалось тех, кто получает выплаты через банки, если дата перечисления выпадала на праздничные дни вплоть до 9 января 2025 года. Следующая выплата для этих пенсионеров запланирована на февраль.
Доставка пенсий через почтовые отделения началась 3 января и продлится до 25 января, осуществляясь по стандартному графику.