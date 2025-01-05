Дворники оказались самыми дефицитными работниками в Новосибирской области

Сервис hh.ru составил список наиболее дефицитных профессий в Новосибирской области. Эксперты исходили из того, сколько резюме приходится на одну вакансию: соответственно, чем меньше резюме, тем более редким является специалист.
Самой дефицитной специальностью стали дворники: на одну вакансию по этой профессии приходится всего 0,5 резюме. На втором месте оказались врачи: там соотношение немного другое — одно резюме на вакансию.
Далее идут повара, пекари, кондитеры, фармацевты-провизоры, а также слесари и сантехники: в этих специальностях на одну вакансию приходится 1,3 резюме.