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Дворники оказались самыми дефицитными работниками в Новосибирской области

На втором месте по востребованности находятся врачи.

Источник: Комсомольская правда

Сервис hh.ru составил список наиболее дефицитных профессий в Новосибирской области. Эксперты исходили из того, сколько резюме приходится на одну вакансию: соответственно, чем меньше резюме, тем более редким является специалист.

Самой дефицитной специальностью стали дворники: на одну вакансию по этой профессии приходится всего 0,5 резюме. На втором месте оказались врачи: там соотношение немного другое — одно резюме на вакансию.

Далее идут повара, пекари, кондитеры, фармацевты-провизоры, а также слесари и сантехники: в этих специальностях на одну вакансию приходится 1,3 резюме.

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