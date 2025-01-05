Минфин Беларуси заметно снизил цены на золото, серебро и платину с 1 января 2025

Расчетные цены на драгметаллы, принимаемые в Госфонд Беларуси, снизились. Соответствующее решение Министерства финансов Беларуси опубликовано на официальном сайте ведомства. Новый прейскурант действует с 1 января 2025 года.
Грамм золота подешевел почти на 16 рублей: с 300,26 до 284,28 BYN. Несколько подешевело и серебро, минус 25 копеек: с 3,46 до 3,21 рубля за грамм.
Что касается цен на платину, то они тоже уменьшились: с 106,54 до 99,58 рубля, то есть сокращение составило около 7 белорусских рублей за один грамм.
Добавим, что в предыдущий раз цены на драгоценные металлы в Беларуси менялись 30 ноября 2024 года.
Ранее мы писали о том, что уже с 1 января 2025 года в Беларуси установили новую величину пособия по безработице (тут про все это в деталях и подробностях).