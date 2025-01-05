Госэкспертиза утвердила проект реконструкции восточного участка ЕКАД

В 2025 году строители приступят к расширению участка северного полукольца ЕКАД, соединяющего Режевской тракт и дублёр Сибирского тракта. Работы проведут на участке с 10 по 24 километр. Реконструкция состоит из четырёх этапов. В ходе первого этапа предстоит обновить участок длиной 2,6 километра севернее пересечения ЕКАД с дорогой Екатеринбург — Тюмень. В итоге там будет уже шесть полос движения, а встречные потоки транспорта разделят.