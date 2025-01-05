Госэкспертиза утвердила проект реконструкции восточного участка ЕКАД

Проект первого этапа реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.
Ранее проект был одобрен Советом Федерации. Его представил губернатор Евгений Куйвашев в ходе дней региона в верхней палате Федерального Собрания России.
В 2025 году строители приступят к расширению участка северного полукольца ЕКАД, соединяющего Режевской тракт и дублёр Сибирского тракта. Работы проведут на участке с 10 по 24 километр. Реконструкция состоит из четырёх этапов. В ходе первого этапа предстоит обновить участок длиной 2,6 километра севернее пересечения ЕКАД с дорогой Екатеринбург — Тюмень. В итоге там будет уже шесть полос движения, а встречные потоки транспорта разделят.
Таким образом, дорога станет скоростной. Перемещаться по ней станет можно со скоростью 120 километров в час.
Кроме того, для садоводов оборудуют две автобусные остановки. А для пешеходов предусмотрено создание полутора километров тротуаров.