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Какими будут пособия по инвалидности в Казахстане в 2025 году — инфографика

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сообщило, какими будут размеры пособий по инвалидности в 2025 году.

Источник: Sputnik.kz

Так, детям с инвалидностью в возрасте до 7 лет положено 74 428 тенге.

Дети от 7 до 18 лет будут получать пособия в зависимости от группы:

I группа — 101 702 тенге (193,6 долларов);

I группа — 84 598 тенге (161,1 долларов);

III группа — 74 428 тенге (141,7 долларов).

Инвалиды с детства:

I группа — 101 702 тенге (193,6 долларов);

I группа — 84 598 тенге (161,1 долларов);

III группа — 74 428 тенге (141,7 долларов).

Лица с инвалидностью:

I группа — 101 702 тенге (193,6 долларов);

I группа — 81 362 тенге (155,4 долларов);

III группа — 55 474 тенге (105,6 долларов).