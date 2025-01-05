Какими будут пособия по инвалидности в Казахстане в 2025 году — инфографика

Так, детям с инвалидностью в возрасте до 7 лет положено 74 428 тенге.
Дети от 7 до 18 лет будут получать пособия в зависимости от группы:
I группа — 101 702 тенге (193,6 долларов);
I группа — 84 598 тенге (161,1 долларов);
III группа — 74 428 тенге (141,7 долларов).
Инвалиды с детства:
I группа — 101 702 тенге (193,6 долларов);
I группа — 84 598 тенге (161,1 долларов);
III группа — 74 428 тенге (141,7 долларов).
Лица с инвалидностью:
I группа — 101 702 тенге (193,6 долларов);
I группа — 81 362 тенге (155,4 долларов);
III группа — 55 474 тенге (105,6 долларов).