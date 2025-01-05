Сколько воды накопили водохранилища Крыма

По данным метеорологов, в бассейне реки Салгир осадки составили месячную норму, а в бассейнах остальных рек — от 25 до 79% нормы.
«В районе метеорологического пункта Ангарский перевал только раз наблюдался снег высотой 2 см (25% нормы)», — говорится в приведенных данных.
Тем не менее, ученые положительно оценивают гидрометеорологические итоги декабря 2024 года. Причиной стали в том числе положительные температуры воздуха в сочетании с выпадением дождей на снежный покров.
«Значительные запасы грунтовых и карстовых вод способствовали постепенному увеличению водности в бассейнах большинства рек северного предгорья, а в большинстве бассейнов селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялся незначительный сток», — говорится в ежемесячном исследовании.
При этом все же наблюдалось постепенное наполнение водой водохранилищ естественного стока.
Общий суммарный объем воды в них к концу декабря 2024 года составил 110,94 млн кубических метров, что на 9,568 млн больше, чем месяц назад, но на 95,106 млн кубометров меньше, чем к началу 2024 года.
Ранее завкафедрой «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму» привели данные, что к концу 2024 года водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньше чем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров, что равняется половине объема. Этого точно хватит на 2025 год, однако далее прогнозируется дефицит, который потребует использования дополнительно подземной воды из скважин.