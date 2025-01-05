Сколько воды накопили водохранилища Крыма

Ранее завкафедрой «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму» привели данные, что к концу 2024 года водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньше чем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров, что равняется половине объема. Этого точно хватит на 2025 год, однако далее прогнозируется дефицит, который потребует использования дополнительно подземной воды из скважин.