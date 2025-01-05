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Сколько воды накопили водохранилища Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. В Крыму на территории больших речных бассейнов осадки в прошлом году были незначительными, тем не менее, к концу декабря началось постепенное наполнение водохранилищ естественного стока. Об этом говорится в исследовании Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

По данным метеорологов, в бассейне реки Салгир осадки составили месячную норму, а в бассейнах остальных рек — от 25 до 79% нормы.

«В районе метеорологического пункта Ангарский перевал только раз наблюдался снег высотой 2 см (25% нормы)», — говорится в приведенных данных.

Тем не менее, ученые положительно оценивают гидрометеорологические итоги декабря 2024 года. Причиной стали в том числе положительные температуры воздуха в сочетании с выпадением дождей на снежный покров.

«Значительные запасы грунтовых и карстовых вод способствовали постепенному увеличению водности в бассейнах большинства рек северного предгорья, а в большинстве бассейнов селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялся незначительный сток», — говорится в ежемесячном исследовании.

При этом все же наблюдалось постепенное наполнение водой водохранилищ естественного стока.

Общий суммарный объем воды в них к концу декабря 2024 года составил 110,94 млн кубических метров, что на 9,568 млн больше, чем месяц назад, но на 95,106 млн кубометров меньше, чем к началу 2024 года.

Ранее завкафедрой «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму» привели данные, что к концу 2024 года водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньше чем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров, что равняется половине объема. Этого точно хватит на 2025 год, однако далее прогнозируется дефицит, который потребует использования дополнительно подземной воды из скважин.

экология