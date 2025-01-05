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Новые тарифы на проезд ввели в Ленобласти

С 1 января текущего года в Ленинградской области начали действовать обновленные тарифы на проезд в общественном транспорте, установленные региональным тарифным комитетом ЛенРТК.

Теперь цена поездки определяется исходя из расстояния, пройденного транспортным средством, причем максимальный тариф за километр был повышен. Перевозчикам предоставлена возможность устанавливать собственные расценки в пределах допустимых лимитов. На ряде маршрутов цены значительно выросли, что связано с компенсацией долгого периода без повышения тарифов и увеличением расходов на содержание и эксплуатацию транспорта.

Специалисты ГКУ ЛО «Леноблтранс» тщательно проверяют расчеты перевозчиков на предмет соответствия установленным нормам. Повышение тарифов уже началось на некоторых маршрутах, тогда как на остальных оно запланировано на период с января по февраль 2025 года. Подробная информация о новых ценах доступна непосредственно в транспортных средствах.

Льготники продолжают получать поддержку от правительства Ленинградской области. Льготный проезд остается доступным на всех муниципальных маршрутах с регулируемыми тарифами, что помогает снизить финансовое давление на уязвимые группы населения.