Новые тарифы на проезд ввели в Ленобласти

Специалисты ГКУ ЛО «Леноблтранс» тщательно проверяют расчеты перевозчиков на предмет соответствия установленным нормам. Повышение тарифов уже началось на некоторых маршрутах, тогда как на остальных оно запланировано на период с января по февраль 2025 года. Подробная информация о новых ценах доступна непосредственно в транспортных средствах.