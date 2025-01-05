Нацбанк Беларуси изменил порядок формирования кредитных историй с 5 января 2025

Национальный банк Беларуси с 5 января 2025 года изменил порядок формирования кредитных историй белорусов и получения гражданами своих кредитных отчетов. Новые правила приняты, кроме прочего, для того чтобы оградить людей, в первую очередь пожилых, от потери денег в результате мошеннических схем.
Теперь для белорусов «регламентирован порядок установления и снятия запрета на предоставление пользователям кредитной истории их кредитных отчетов. При этом для пользователей кредитной истории предусмотрена возможность проверки наличия такого запрета».
Еще одно важное новшество: гражданин, имеющий незакрытый кредит (или кредиты) сможет в Нацбанке дважды в год получить кредитные отчеты. Предоставляться они будут на бесплатной основе (про все это и не только — вот тут).
Ранее мы писали о том, что синоптик Дмитрий Рябов поделился актуальным прогнозом погоды и рассказал, ждать ли белорусам морозов на Рождество, а еще о том, что подготовила небесная канцелярия до 12 января (обо всем этом вот тут).