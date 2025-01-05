Самара получила новые трехсекционные трамваи

Господин Носков отметил, что «это только начало», и в течение 2025 и 2026 годов планируется выпустить на линию более 70 современных низкопольных трамваев «Львенок». Таким образом, подвижной состав трамваев будет обновлен более чем наполовину, и это позволит ликвидировать проблему поломок и невыхода вагонов на линию.