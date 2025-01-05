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Нацкасса соцстрахования перечислила средства на пособия и пенсии

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) сообщила о завершении транзакций для начисления пенсий и социальных пособий для тех, кто получает соцвыплаты на банковские карты.

Источник: Sputnik.md

Общая сумма финансирования составила 1,770 миллиарда леев, а деньги будут доступны для получателей после обработки платежей в рамках правительственной системы электронных платежей MPay, уточнили в НКСС.

Получатели выплат также могут проверить свой личный счет соцстрахования посредством электронной услуги Access CPAS.

Ранее министр труда и социальной защиты Алексей Бузу заявил, что после существенного повышения тарифов на электроэнергию правительство будет выплачивать компенсации уязвимым слоям населения с января по март на 110 кВт потребления электричества.

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