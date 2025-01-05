Нацкасса соцстрахования перечислила средства на пособия и пенсии

Общая сумма финансирования составила 1,770 миллиарда леев, а деньги будут доступны для получателей после обработки платежей в рамках правительственной системы электронных платежей MPay, уточнили в НКСС.
Получатели выплат также могут проверить свой личный счет соцстрахования посредством электронной услуги Access CPAS.
Ранее министр труда и социальной защиты Алексей Бузу заявил, что после существенного повышения тарифов на электроэнергию правительство будет выплачивать компенсации уязвимым слоям населения с января по март на 110 кВт потребления электричества.