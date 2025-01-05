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В центре Петербурга закрыли шесть точек незаконной торговли

Даже в период новогодних праздников в Петербурге продолжаются активные мероприятия по борьбе с несанкционированной торговлей и рекламой. На этот раз особое внимание уделялось Центральному району.

Во время рейдов сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) города обнаружили шесть нелегальных торговых точек и составили административные протоколы.

Кроме того, было демонтировано 43 незаконно установленных рекламных конструкции.

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