В Челябинской области ожидается усиление кадрового дефицита

Подробнее о ситуации, которая ждёт в ближайшее время южноуральский рынок труда, рассказала Елизавета Чурина, региональный представитель сервиса «Авито Работа», информагентству «Ура.ру». По её словам, количество трудоспособного населения продолжит сокращаться. Соответственно, возрастёт недостаток трудовых резервов, и продолжит расти дисбаланс между кадровым спросом и предложением.
Эксперт отметила, что ситуация не является однородной для рынка. В одних отраслях, к примеру, в сфере торговли и пищепрома спрос останется на том же уровне. При этом в строительстве и других капиталоёмких отраслях может наблюдаться снижение темпов найма сотрудников и количества реализуемых проектов. В итоге подобное положение дел может привести к перетоку работников из одних областей деятельности в другие.
По словам эксперта, компании всё чаще стремятся улучшать условия работы, чтобы сохранить старый персонал и привлечь новый. В отдельных фирмах могут предлагать бесплатное питание, оплату проезда, страховку. Всё чаще появляются вакансии, предлагающие переобучение.