В Челябинской области ожидается усиление кадрового дефицита

Эксперт отметила, что ситуация не является однородной для рынка. В одних отраслях, к примеру, в сфере торговли и пищепрома спрос останется на том же уровне. При этом в строительстве и других капиталоёмких отраслях может наблюдаться снижение темпов найма сотрудников и количества реализуемых проектов. В итоге подобное положение дел может привести к перетоку работников из одних областей деятельности в другие.