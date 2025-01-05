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В Челябинской области ожидается усиление кадрового дефицита

По прогнозам специалистов, в Челябинской области в новом году продолжится усиление кадрового дефицита. Кроме того, может наблюдаться отток работников из одних отраслей в другие.

Подробнее о ситуации, которая ждёт в ближайшее время южноуральский рынок труда, рассказала Елизавета Чурина, региональный представитель сервиса «Авито Работа», информагентству «Ура.ру». По её словам, количество трудоспособного населения продолжит сокращаться. Соответственно, возрастёт недостаток трудовых резервов, и продолжит расти дисбаланс между кадровым спросом и предложением.

Эксперт отметила, что ситуация не является однородной для рынка. В одних отраслях, к примеру, в сфере торговли и пищепрома спрос останется на том же уровне. При этом в строительстве и других капиталоёмких отраслях может наблюдаться снижение темпов найма сотрудников и количества реализуемых проектов. В итоге подобное положение дел может привести к перетоку работников из одних областей деятельности в другие.

По словам эксперта, компании всё чаще стремятся улучшать условия работы, чтобы сохранить старый персонал и привлечь новый. В отдельных фирмах могут предлагать бесплатное питание, оплату проезда, страховку. Всё чаще появляются вакансии, предлагающие переобучение.

экономика
занятость