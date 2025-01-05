Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 526,30 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 525,00 тенге за доллар, максимальный — 528,00 тенге, курс закрытия — 527,66 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 119 млн 505 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 287. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 526,11 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:07 составил 534 тенге, Алматы — 530,7 тенге.