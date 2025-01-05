Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 526,30 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 января 2024 года на 17:00 составил 526,30 тенге. По сравнению с данными на 17:00 31 декабря (525,10 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару ослабла на 1,20 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 525,00 тенге за доллар, максимальный — 528,00 тенге, курс закрытия — 527,66 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 119 млн 505 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 287. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 526,11 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:07 составил 534 тенге, Алматы — 530,7 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 5 января составляет 525,11 тенге за 1 доллар. 6 января по действующему порядку определения официального курса, он составит тенге 526,11 за 1 доллар.

экономика
валюта