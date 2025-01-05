МАРТ: автоматизированная система анализа цен в режиме онлайн появится в Беларуси

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал телеканалу СТВ, что в Беларуси появится автоматизированная система анализа цен в режиме онлайн.
По словам главы госоргана, такая автоматизированная информационная система станет одним из элементов новой системы ценового регулирования в стране.
— Она позволит в режиме онлайн практически в моменте видеть любые изменения цены и контролировать их, — сказал Богданов и пояснил: — Сегодня мы получаем информацию о ценах постфактум практически. Или пришли в магазин, проверили. Или Белстат нам дал эту информацию.
В новой системе специалисты МАРТ будут видеть и цены импортных товаров.
— Будем видеть, по каким ценам вошел этот товар в нашу страну. Какая цена у производителя. Мы будем видеть количество посредников, которые перепродавали этот товар. И кто, какую делал наценку, надбавку на этот товар. И мы, соответственно, сможем уже более оперативно влиять на формирование, — отметил Алексей Богданов.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сообщил, что правительство завершает формулу справедливости в ценообразовании.
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