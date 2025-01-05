МАРТ: автоматизированная система анализа цен в режиме онлайн появится в Беларуси

— Будем видеть, по каким ценам вошел этот товар в нашу страну. Какая цена у производителя. Мы будем видеть количество посредников, которые перепродавали этот товар. И кто, какую делал наценку, надбавку на этот товар. И мы, соответственно, сможем уже более оперативно влиять на формирование, — отметил Алексей Богданов.