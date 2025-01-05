Министр экономики Чеботарь сказал о 4% роста основных доходов в Беларуси в 2025

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь сказал в эфире телеканала ОНТ о планах роста основных доходов на 4% в Беларуси в 2025 году.
— Необходимо, чтобы наш гражданин, простой человек, ощущал рост благосостояния. Поэтому рост основных доходов планируется чуть больше 4%, — сказал, в частности, Чеботарь.
В целом же, Министерство экономики видит 2025-й непростым годом и осторожно в прогнозах. Как сказано в эфире, дело в необходимости прироста к сложившейся в 2024-м высокой базе.
В плане долгосрочного развития республики и фундамента устойчивого роста на начинающуюся пятилетку Чеботарь назвал реализацию инициативы «Один регион — один проект»:
— Уже более 40 завершенных проектов, и в этом году ожидаем основного всплеска завершения проектов.
Говоря о внешних факторах, министр назвал продолжение поставок и увеличение диверсификации экспорта, упомянув страны дальней дуги, Азию. Ключевыми партнерами Беларуси Юрий Чеботарь назвал Россию и Китай.
Тем временем белорусский инфекционист Игорь Карпов сказал о повышенном риске инфарктов и инсультов после перенесенного гриппа, а также предупредил о главных осложнениях, которые вызывает грипп.
А в МАРТ сообщили, что автоматизированная система анализа цен в режиме онлайн появится в Беларуси.
Еще Совмин разрешил 265 государственным медучреждениям платные медуслуги в выходные и праздничные дни.