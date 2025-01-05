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МАРТ разработал три варианта новой системы регулирования цен в Беларуси

МАРТ Беларуси разработал три варианта новой системы регулирования цен.

Источник: Комсомольская правда

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил в эфире телеканала СТВ, что МАРТ Беларуси разработал три варианта новой системы регулирования цен.

Богданов напомнил, что в 2024 году в Беларуси действовали нормы постановления Совмина № 713. Именно оно ограничивало надбавку импортеров, надбавку в торговле, регулировало цены белорусских производителей. Именно так, говорит министр, удалось удержать рост цен с учетом объективной необходимости и, вместе с тем, в установленных параметрах инфляции до 6%.

Однако на 2025-й механизм надо совершенствовать, заявил Богданов:

— И соответствующее поручение главы государства есть. Правительство над ним работает. На сегодня нами разработано три варианта трансформации механизма ценового регулирования. И я думаю, что где-то в 2025 году, в какой-то период, эта система будет обновлена.

Также МАРТ проанонсировал, что автоматизированная система анализа цен в режиме онлайн появится в Беларуси.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сообщил, что правительство завершает формулу справедливости в ценообразовании.