МАРТ разработал три варианта новой системы регулирования цен в Беларуси

Богданов напомнил, что в 2024 году в Беларуси действовали нормы постановления Совмина № 713. Именно оно ограничивало надбавку импортеров, надбавку в торговле, регулировало цены белорусских производителей. Именно так, говорит министр, удалось удержать рост цен с учетом объективной необходимости и, вместе с тем, в установленных параметрах инфляции до 6%.