МАРТ разработал три варианта новой системы регулирования цен в Беларуси

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил в эфире телеканала СТВ, что МАРТ Беларуси разработал три варианта новой системы регулирования цен.
Богданов напомнил, что в 2024 году в Беларуси действовали нормы постановления Совмина № 713. Именно оно ограничивало надбавку импортеров, надбавку в торговле, регулировало цены белорусских производителей. Именно так, говорит министр, удалось удержать рост цен с учетом объективной необходимости и, вместе с тем, в установленных параметрах инфляции до 6%.
Однако на 2025-й механизм надо совершенствовать, заявил Богданов:
— И соответствующее поручение главы государства есть. Правительство над ним работает. На сегодня нами разработано три варианта трансформации механизма ценового регулирования. И я думаю, что где-то в 2025 году, в какой-то период, эта система будет обновлена.
Также МАРТ проанонсировал, что автоматизированная система анализа цен в режиме онлайн появится в Беларуси.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сообщил, что правительство завершает формулу справедливости в ценообразовании.