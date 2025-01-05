Вучич заявил о готовности Сербии выкупить российскую долю в NIS за €600 млн

Президент Сербии Вучич заявил о готовности выкупить долю России в нефтяной компании NIS в случае введения санкций со стороны США. Вашингтон опасается, что Москва может направлять прибыль от NIS на военные расходы, однако за выкуп доли Белград заплатит примерно €600 млн, которые также попадут в распоряжение российских властей. При этом идею национализации компании глава государства отверг, заявив, что не считает нужным «отбирать имущество у русских».