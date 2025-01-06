Бузу рассказал, кто может лишиться компенсаций за газ и теплоэнергию

Министр подчеркнул, что большая часть населения стремится оплачивать счета в срок, а для неплательщиков каждый оператор-поставщик услуг предусматривает свои условия для отключения или возможности частичной оплаты.
«Как мы видим, по большей части граждане оплачивают счета. Мы это обсуждали с поставщиками и Министерством энергетики и решили, что если уровень неплатежей будет высоким, мы решим, как нам дальше действовать».
По словам министра, в крайнем случае граждане, не оплачивающие счета или допускающие значительные задержки, могут лишиться права на компенсацию.
«Например, для тех, кто не платит, либо оплачивает с опозданием, одним из вариантов может быть прекращение получения компенсации. Но до этого пока не доходило», — подчеркнул Бузу.