Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бузу рассказал, кто может лишиться компенсаций за газ и теплоэнергию

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Злостные неплательщики за коммунальные услуги, получающие компенсации, рисуют лишиться выплат, заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.

Источник: Sputnik.md

Министр подчеркнул, что большая часть населения стремится оплачивать счета в срок, а для неплательщиков каждый оператор-поставщик услуг предусматривает свои условия для отключения или возможности частичной оплаты.

«Как мы видим, по большей части граждане оплачивают счета. Мы это обсуждали с поставщиками и Министерством энергетики и решили, что если уровень неплатежей будет высоким, мы решим, как нам дальше действовать».

сказал министр в эфире Rlive.

По словам министра, в крайнем случае граждане, не оплачивающие счета или допускающие значительные задержки, могут лишиться права на компенсацию.

«Например, для тех, кто не платит, либо оплачивает с опозданием, одним из вариантов может быть прекращение получения компенсации. Но до этого пока не доходило», — подчеркнул Бузу.

экономика
энергетика