Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 6 января 2025 года

В Национальном банке озвучили курсы валют на 6 января 2025 года, понедельник. Курсы основных валют остались неизменными по отношению к курсам валют, которые действовали с 31 декабря 2024-го.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 6 января, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4735 белорусского рубля, 1 евро — 3,6246 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3488белорусского рубля.
В соотношении с валютными значениями, определенными на понедельник, 31 декабря 2024 года, а также среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, с 1 по 5 января включительно, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались.
Еще минские универмаги назвали даты скидок и акционные товары в январе 2025.