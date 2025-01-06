Казахстанцам разрешат выкупать арендное жилье

«На сегодняшний день рассматривается проект Бюджетного кодекса. Кроме того, президент уже анонсировал: в работе находятся Строительный кодекс, Водный кодекс и Налоговый кодекс. Все эти законы, безусловно, предусматривают вопросы, для того чтобы максимально сократить сроки рассмотрения, будь то строительный объект, будь то принятие каких-то решений по государственным закупкам».