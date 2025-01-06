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Казахстанцам разрешат выкупать арендное жилье

В Костанайской области около 6 тыс. семей проживают в арендных квартирах, которые они получили по госпрограмме, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации 24KZ, вопрос приватизации квартир поднимали на протяжении последних нескольких лет. В прошлом году депутаты, обсуждая возможности реформирования жилищной политики, поддержали изменения в законе.

Об этом на встрече с коллективом швейной фабрики в Костанае сообщила сенатор Бибигуль Аккожина. По ее словам, участникам программы «Арендное жилье без права выкупа» теперь разрешат выкупить квартиры.

Депутат рассказала и о других значимых законопроектах.

«На сегодняшний день рассматривается проект Бюджетного кодекса. Кроме того, президент уже анонсировал: в работе находятся Строительный кодекс, Водный кодекс и Налоговый кодекс. Все эти законы, безусловно, предусматривают вопросы, для того чтобы максимально сократить сроки рассмотрения, будь то строительный объект, будь то принятие каких-то решений по государственным закупкам».

Бибигуль Аккожина, депутат Сената Парламента РК
экономика
недвижимость