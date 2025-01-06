Казахстанцам разрешат выкупать арендное жилье

По информации 24KZ, вопрос приватизации квартир поднимали на протяжении последних нескольких лет. В прошлом году депутаты, обсуждая возможности реформирования жилищной политики, поддержали изменения в законе.
Об этом на встрече с коллективом швейной фабрики в Костанае сообщила сенатор Бибигуль Аккожина. По ее словам, участникам программы «Арендное жилье без права выкупа» теперь разрешат выкупить квартиры.
Депутат рассказала и о других значимых законопроектах.
«На сегодняшний день рассматривается проект Бюджетного кодекса. Кроме того, президент уже анонсировал: в работе находятся Строительный кодекс, Водный кодекс и Налоговый кодекс. Все эти законы, безусловно, предусматривают вопросы, для того чтобы максимально сократить сроки рассмотрения, будь то строительный объект, будь то принятие каких-то решений по государственным закупкам».