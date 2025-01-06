Экономист Балынин объяснил, как будет работать пятиступенчатая шкала НДФЛ

Эксперт уточнил, что для налогообложения налог учитывается накопительным итогом за весь год. Если, например, за полгода гражданину было выплачено 2 млн 389 тысяч рублей, а в седьмом месяце ему выплатят 75 тысяч рублей, то тогда по ставке в 13% будут облагаться 11 тысяч рублей (остаток до предельной суммы 2,4 млн руб.), а 64 тысячи рублей — уже по 15%. Сумма НДФЛ в таком случае за седьмой месяц составит: 11000×0,13 + 64000×0,15 = 1430+9600=11030 рублей.