Экономист Балынин объяснил, как будет работать пятиступенчатая шкала НДФЛ

Пятиступенчатая шкала налогообложения доходов физических лиц, которая начнет действовать в этом году, затронет только тех россиян, годовой доход которых превышает 2,4 млн рублей. В беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что подавляющая часть граждан продолжит платить налог по ставке в 13%.
«Если у гражданина доходы свыше 2,4 млн рублей в год (это в пересчёте на месячные суммы составляет 200 тысяч рублей), с суммы превышения данного ограничения будет начислен налог по ставке 15%», — рассказал экономист и подчеркнул, что с 2,4 млн рублей налог составит 13%.
Если годовой доход за 2025 год превысит 5 млн рублей, то за 2,4 млн рублей гражданин уплатит налог по ставке в 13%. За доход свыше этой суммы, но меньше 5 млн рублей, ставка налога составит 15%, а с суммы превышения 5 млн рублей — 18%. Аналогичным образом рассчитываются суммы налога при превышении годовой суммы доходов в 20 млн рублей (по ставке в 20%) и 50 млн рублей (по ставке в 22%).
В качестве примера Балынин рассчитал сумму НДФЛ, если доход за 2025 год составит 3 млн рублей. В этом случае налог будет начислен в сумме 402 тысячи рублей, которая складывается из НДФЛ в размере 13% на 2,4 млн рублей, который составит 312 тысяч рублей, и налога в размере 15% на сумму, превышающую 2,4 млн рублей, который составит 90 тысяч рублей.
Эксперт уточнил, что для налогообложения налог учитывается накопительным итогом за весь год. Если, например, за полгода гражданину было выплачено 2 млн 389 тысяч рублей, а в седьмом месяце ему выплатят 75 тысяч рублей, то тогда по ставке в 13% будут облагаться 11 тысяч рублей (остаток до предельной суммы 2,4 млн руб.), а 64 тысячи рублей — уже по 15%. Сумма НДФЛ в таком случае за седьмой месяц составит: 11000×0,13 + 64000×0,15 = 1430+9600=11030 рублей.
Ранее сообщалось об увеличении в 2025 году размеров ежемесячных стандартных налоговых вычетов по НДФЛ для семей с двумя и более детьми.