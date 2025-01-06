Россиянам рассказали, какой нужен доход для 1 пенсионного балла в 2025 году

Для назначения страховой пенсии в 2025 году необходимо сформировать за всю жизнь не менее 30 пенсионных баллов. Также в формировании пенсии участвуют социально-значимые периоды, например, периоды ухода за ребенком до 1,5 лет, службы в армии и т.д.