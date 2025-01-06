Россиянам рассказали, какой нужен доход для 1 пенсионного балла в 2025 году

Россиянам в 2025 году нужно зарабатывать не менее 23 тысяч рублей в месяц, чтобы получить 1 пенсионный балл. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) за 2025 год необходимо получить заработную плату 275 900 рублей, т.е. 22 991,67 рубля в месяц», — пояснил эксперт.
Для назначения страховой пенсии в 2025 году необходимо сформировать за всю жизнь не менее 30 пенсионных баллов. Также в формировании пенсии участвуют социально-значимые периоды, например, периоды ухода за ребенком до 1,5 лет, службы в армии и т.д.
«Чем больше у гражданина набрано индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов), тем выше будет размер страховой пенсии», — напомнил Балынин.
Также экономист добавил, что с 1 января стоимость 1 пенсионного балла выросла почти на 10 рублей, со 133,05 рубля до 142,76 рубля. Размер фиксированной выплаты вырос почти на 600 рублей, с 8 134,88 рубля до 8 728,73 рубля.
Ранее эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова заявила, что в 2025 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию.