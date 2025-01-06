В Казахстане утвердили новые стандарты для доставки еды

Стандарт, разработанный Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК, был утверждён Комитетом технического регулирования и метрологии. Его цель — обеспечить унификацию требований на рынке доставки еды, повысить доверие потребителей и укрепить продовольственную безопасность.
Как отметила председатель Комитета Жанна Есенбекова, новый стандарт направлен на создание прозрачной и безопасной системы доставки продукции общественного питания.
Согласно требованиям, курьеры обязаны:
- Иметь личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медосмотров.
- Пройти профессиональную гигиеническую подготовку.
- Соблюдать общепринятые нормы поведения.
При доставке заказов потребителям предоставляется возможность проверки состояния упаковки на предмет повреждений.
Принятые нормы распространяются на всех участников доставки: рестораны, кафе, логистические компании и курьеров. Это решение должно способствовать улучшению качества услуг и защите интересов потребителей.