В Казахстане утвердили новые стандарты для доставки еды

Стандарт, разработанный Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК, был утверждён Комитетом технического регулирования и метрологии. Его цель — обеспечить унификацию требований на рынке доставки еды, повысить доверие потребителей и укрепить продовольственную безопасность.