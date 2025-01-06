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В Казахстане утвердили новые стандарты для доставки еды

В Казахстане вступил в силу стандарт СТ РК 3988−2024 «Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования», сообщает El.kz со ссылкой на МТИ РК.

Источник: EL.kz

Стандарт, разработанный Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК, был утверждён Комитетом технического регулирования и метрологии. Его цель — обеспечить унификацию требований на рынке доставки еды, повысить доверие потребителей и укрепить продовольственную безопасность.

Как отметила председатель Комитета Жанна Есенбекова, новый стандарт направлен на создание прозрачной и безопасной системы доставки продукции общественного питания.

Согласно требованиям, курьеры обязаны:

  • Иметь личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медосмотров.
  • Пройти профессиональную гигиеническую подготовку.
  • Соблюдать общепринятые нормы поведения.

При доставке заказов потребителям предоставляется возможность проверки состояния упаковки на предмет повреждений.

Принятые нормы распространяются на всех участников доставки: рестораны, кафе, логистические компании и курьеров. Это решение должно способствовать улучшению качества услуг и защите интересов потребителей.

экономика
торговля