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Куда теперь хабаровчанам жаловаться на невывезенный мусор

В краевой столице и районе им. Лазо приступил к работе новый регоператор.

Источник: МинЖКХ Хабаровского края

В Хабаровске и районе им. Лазо с нового года приступил к работе новый регоператор по обращению с ТКО. В рамках запущенного по поручению президента Владимира Владимировича Путина нового нацпроекта «Экологическое благополучие» и по итогам конкурса им стало ООО «Региональная строительная компания». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в конце прошлого года было объявлено о смене регоператора. Прежний «Хабавтотранс ДВ» ушёл. Однако властями было обещано, что хабаровчане и лазовцы не почувствуют смены операторов по вывозу ТКО.

В январские праздники состоялись контрольные выезды, чтобы наглядно увидеть организацию работы по вывозу мусора в краевой столице.

В ведомстве, отвечающем за жилищно-коммунальное хозяйство Хабаровского края, рассказали, что с самого начала работы нового регионального оператора он оказался готов к интенсивной работе в праздники. В эти дни не было замечено переполнения контейнеров в жилых районах. Сбор мусора с контейнерных площадок осуществляется ежедневно, а дополнительная техника будет работать до 9 января.

— В новогодние праздники мы работаем в усиленном режиме: задействованы дополнительные машины, в том числе привлечённых субподрядчиков, с которыми мы сотрудничаем. Некоторые районы спецтехника посещает несколько раз в день, все поступающие жалобы оперативно отрабатываем, — рассказал руководитель ООО «Региональная строительная компания» Павел Горяйнов.

В компании также обратили внимание, что в Хабаровске и районе им. Лазо все жалобы, связанные с несвоевременным вывозом мусора, принимаются по следующим контактам: call-центр по номеру 8 (4212) 46−56−12 (с 9.00 до 18.00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни). Также можно оставить сообщение на номер 89144104559 (WhatsApp диспетчера, принимающего заявки на вывоз КГО).

Новый регоператор обещает организовать по итогам праздников сбор отслуживших новогодних ёлок.

ЖКХ