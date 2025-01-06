Куда теперь хабаровчанам жаловаться на невывезенный мусор

В Хабаровске и районе им. Лазо с нового года приступил к работе новый регоператор по обращению с ТКО. В рамках запущенного по поручению президента Владимира Владимировича Путина нового нацпроекта «Экологическое благополучие» и по итогам конкурса им стало ООО «Региональная строительная компания». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в конце прошлого года было объявлено о смене регоператора. Прежний «Хабавтотранс ДВ» ушёл. Однако властями было обещано, что хабаровчане и лазовцы не почувствуют смены операторов по вывозу ТКО.
В январские праздники состоялись контрольные выезды, чтобы наглядно увидеть организацию работы по вывозу мусора в краевой столице.
В ведомстве, отвечающем за жилищно-коммунальное хозяйство Хабаровского края, рассказали, что с самого начала работы нового регионального оператора он оказался готов к интенсивной работе в праздники. В эти дни не было замечено переполнения контейнеров в жилых районах. Сбор мусора с контейнерных площадок осуществляется ежедневно, а дополнительная техника будет работать до 9 января.
— В новогодние праздники мы работаем в усиленном режиме: задействованы дополнительные машины, в том числе привлечённых субподрядчиков, с которыми мы сотрудничаем. Некоторые районы спецтехника посещает несколько раз в день, все поступающие жалобы оперативно отрабатываем, — рассказал руководитель ООО «Региональная строительная компания» Павел Горяйнов.
В компании также обратили внимание, что в Хабаровске и районе им. Лазо все жалобы, связанные с несвоевременным вывозом мусора, принимаются по следующим контактам: call-центр по номеру
Новый регоператор обещает организовать по итогам праздников сбор отслуживших новогодних ёлок.