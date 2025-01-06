Куда теперь хабаровчанам жаловаться на невывезенный мусор

В Хабаровске и районе им. Лазо с нового года приступил к работе новый регоператор по обращению с ТКО. В рамках запущенного по поручению президента Владимира Владимировича Путина нового нацпроекта «Экологическое благополучие» и по итогам конкурса им стало ООО «Региональная строительная компания». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в конце прошлого года было объявлено о смене регоператора. Прежний «Хабавтотранс ДВ» ушёл. Однако властями было обещано, что хабаровчане и лазовцы не почувствуют смены операторов по вывозу ТКО.