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Официальные курсы валют на 6 января

Доллар США — 526,11 тенге, евро — 542,31 тенге.

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 января 2025 года. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 января 2025 года, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 5 января 2025 года.

1 австралийский доллар 326,82 тенге.

1 азербайджанский манат 310,39 тенге.

10 армянский драм 13,31 тенге.

1 белорусский рубль 161,08 тенге.

1 бразильский реал 85,13 тенге.

10 венгерских форинтов 13,06 тенге.

1 гонконгский доллар 67,64 тенге.

1 грузинский лари 189,79 тенге.

1 датская крона 72,73 тенге.

1 дирхам ОАЭ 143,24 тенге.

1 доллар США 526,11 тенге.

1 евро 542,31 тенге.

1 индийская рупия 6,13 тенге.

1000 иранский риал 12,50 тенге.

1 канадский доллар 364,17 тенге.

1 китайский юань 71,87 тенге.

1 кувейтский динар 1705,33 тенге.

1 кыргызский сом 6,05 тенге.

1 малазийский ринггит 116,99 тенге.

1 мексиканский песо 25,52 тенге.

1 молдавский лей 28,59 тенге.

1 норвежская крона 46,33 тенге.

1 польский злотый 127,14 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 140,11 тенге.

1 российский рубль 4,76 тенге.

1 СДР 683,16 тенге.

1 сингапурский доллар 384,13 тенге.

1 таджикский сомони 48,49 тенге.

1 тайский бат 15,28 тенге.

1 турецкая лира 14,89 тенге.

100 узбекских сумов 4,08 тенге.

1 украинская гривна 12,48 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 653,43 тенге.

1 чешская крона 21,59 тенге.

1 шведская крона 47,38 тенге.

1 швейцарский франк 579,29 тенге.

1 южноафриканский ранд 28,08 тенге.

100 южнокорейских вон 35,83 тенге.

1 японская иена 3,35 тенге.

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