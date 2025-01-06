Официальные курсы валют на 6 января

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 января 2025 года. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 января 2025 года, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 5 января 2025 года.