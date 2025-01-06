Официальные курсы валют на 6 января

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 января 2025 года. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 января 2025 года, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 5 января 2025 года.
1 австралийский доллар 326,82 тенге.
1 азербайджанский манат 310,39 тенге.
10 армянский драм 13,31 тенге.
1 белорусский рубль 161,08 тенге.
1 бразильский реал 85,13 тенге.
10 венгерских форинтов 13,06 тенге.
1 гонконгский доллар 67,64 тенге.
1 грузинский лари 189,79 тенге.
1 датская крона 72,73 тенге.
1 дирхам ОАЭ 143,24 тенге.
1 доллар США 526,11 тенге.
1 евро 542,31 тенге.
1 индийская рупия 6,13 тенге.
1000 иранский риал 12,50 тенге.
1 канадский доллар 364,17 тенге.
1 китайский юань 71,87 тенге.
1 кувейтский динар 1705,33 тенге.
1 кыргызский сом 6,05 тенге.
1 малазийский ринггит 116,99 тенге.
1 мексиканский песо 25,52 тенге.
1 молдавский лей 28,59 тенге.
1 норвежская крона 46,33 тенге.
1 польский злотый 127,14 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 140,11 тенге.
1 российский рубль 4,76 тенге.
1 СДР 683,16 тенге.
1 сингапурский доллар 384,13 тенге.
1 таджикский сомони 48,49 тенге.
1 тайский бат 15,28 тенге.
1 турецкая лира 14,89 тенге.
100 узбекских сумов 4,08 тенге.
1 украинская гривна 12,48 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 653,43 тенге.
1 чешская крона 21,59 тенге.
1 шведская крона 47,38 тенге.
1 швейцарский франк 579,29 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,08 тенге.
100 южнокорейских вон 35,83 тенге.
1 японская иена 3,35 тенге.