Доцент Осянин: подорожание тарифов на электричество коснется майнеров

По словам эксперта, значительное изменение в расчетах почувствуют те, кто превышает средние показатели потребления в своем регионе, в первую очередь это касается майнеров и предпринимателей. Осянин предупредил о том, что с 1 июля тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12%, а цена за киловатт-час для разных категорий потребителей будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рублей.