Доцент Осянин: подорожание тарифов на электричество коснется майнеров

В 2025 году в России ожидается рост стоимости электрической энергии, который повлияет как на граждан, так и на бизнес. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрия Осянина.
С 1 января 2025 года в большинстве регионов страны вводятся новые дифференцированные тарифы на электроэнергию, которые будут делиться на три диапазона. В первом диапазоне окажутся те, кто потребляет до 3900 кВтч в месяц, для которых цена составит 6 рублей за кВтч (что на 12% больше текущей стоимости).
Второй диапазон будет распространяться на граждан, расходующих от 3900 до 6000 кВтч в месяц, где тариф будет установлен на уровне экономически обоснованного показателя. Третий диапазон касается тех, кто тратит более 6000 кВтч в месяц. Эти потребители будут платить по коммерческим тарифам при низком уровне напряжения.
По словам эксперта, значительное изменение в расчетах почувствуют те, кто превышает средние показатели потребления в своем регионе, в первую очередь это касается майнеров и предпринимателей. Осянин предупредил о том, что с 1 июля тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12%, а цена за киловатт-час для разных категорий потребителей будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рублей.
Ранее стало известно, что жители многоквартирных домов имеют возможность не оплачивать дополнительные услуги, если они не указаны в договоре с управляющей компанией.