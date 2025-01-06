Шесть субсидируемых авиарейсов из Иркутска доступны в 2025 году

Долететь до Самары или Казани по сниженным ценам можно будет с 1 января и по 30 апреля, а также с 1 октября по 31 декабря для Самары и по 30 ноября для Казани. Кроме того, в летнее время — с 1 июня по 30 сентября — путешественники смогут воспользоваться субсидируемым рейсом из Ижевска в Иркутск. Его софинансирует Удмуртская Республика. Еще один рейс доступен из Новокузнецка в Иркутск за счет софинансирования Кемеровской области.