В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана

Он также добавил, что торговые дома, открывающиеся в Карачи и Ташкенте, будут действовать как постоянный выставочный павильон, повышая осведомленность о промышленных товарах двух стран. Мотен выразил надежду, что это значительно увеличит долю взаимной номенклатуры в экспорте и импорте Пакистана и Узбекистана.