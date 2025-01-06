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В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В пакистанском Карачи открыли торговый дом и культурный центр Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Источник: МИВТ Узбекистана

«При поддержке Посольства нашей страны и компании “Diners Group” в городе Карачи состоялась официальная церемония открытия Торгового дома Узбекистана и Пакистана “UzbekPak International Trading Centre”, а также Культурного центра “UzbekPak Cultural Centre”.

говорится в сообщении.

Торговый дом и культурный центр послужат восстановлению региональной взаимосвязанности между Узбекистаном и Пакистаном, увеличению объемов взаимной торговли и предоставлению необходимой информации для инвесторов, подчеркнул руководитель компании «Diners Group» Сохаил Мотен.

Он также добавил, что торговые дома, открывающиеся в Карачи и Ташкенте, будут действовать как постоянный выставочный павильон, повышая осведомленность о промышленных товарах двух стран. Мотен выразил надежду, что это значительно увеличит долю взаимной номенклатуры в экспорте и импорте Пакистана и Узбекистана.

В торговом доме представлены образцы промышленных товаров Узбекистана: текстиль, нити, шерсть и кожа, пластиковые гранулы и сухофрукты.

«Торговый дом сблизит наши народы и национальные экономики. Это создаст основу для эффективной реализации соглашений, достигнутых на высоком уровне, с целью обогащения номенклатуры наших торговых отношений новыми единицами и увеличения товарооборота до 1 миллиарда долларов».

отметил посол Узбекистана в Пакистане Алишер Тухтаев.

Дипломат посадил «дерево дружбы» на территории культурного центра.

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